Thais Carla refletiu sobre processo de emagrecimento Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Thais Carla, de 34 anos, abriu o jogo sobre o processo de emagrecimento que levou à perda de 108kg. A bailarina revelou que ainda não conseguiu ter dimensão da transformação corporal, apesar dos resultados visíveis e a diferença na balança. 
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Thais Carla emagreceu mais de 100kg - Reprodução/Instagram
Thais Carla - Reprodução/Instagram
Thais Carla refletiu sobre processo de emagrecimento - Reprodução/Instagram
"Eu ainda não vejo que emagreci isso tudo. É um reconhecimento que a gente faz aos poucos. Então, estou me reconhecendo, sabe? Estou me entendendo, conversando comigo mesma, sempre", disse ela. 
Na última semana, Thais Carla negou que o término do do casamento de 11 anos com Israel Reis foi motivado por fetichismo e contou a visão sobre o futuro motivou a separação. "Eu não queria ele infeliz porque ele quer ficar no interior, e eu não quero ficar infeliz porque quero ficar aqui em São Paulo e construir novos horizontes", afirmou. 
A dançarina e o empresário são pais de Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 6.