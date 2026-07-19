Thais Carla refletiu sobre processo de emagrecimento - Reprodução/Instagram

Thais Carla refletiu sobre processo de emagrecimento Reprodução/Instagram

Publicado 19/07/2026 16:25

Rio - Thais Carla, de 34 anos, abriu o jogo sobre o processo de emagrecimento que levou à perda de 108kg . A bailarina revelou que ainda não conseguiu ter dimensão da transformação corporal, apesar dos resultados visíveis e a diferença na balança.

fotogaleria

"Eu ainda não vejo que emagreci isso tudo. É um reconhecimento que a gente faz aos poucos. Então, estou me reconhecendo, sabe? Estou me entendendo, conversando comigo mesma, sempre", disse ela.

A dançarina e o empresário são pais de Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 6.