Arthur Aguiar com a mulher, Jheny Santucci, e os filhos Sophia e Gabriel - Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar com a mulher, Jheny Santucci, e os filhos Sophia e Gabriel Reprodução/Instagram

Publicado 19/07/2026 11:09

Rio - Arthur Aguiar e Jheny Santucci se casaram no civil na tarde de sábado (18). A cerimônia intimista contou com a presença dos ex-BBBs Eliezer e Viih Tube como padrinhos, além da participação de Sophia, fruto da antiga relação do ator com Maíra Cardi, e Gabriel, filho do casal.

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"Bora ali casar", escreveu a empresária.

Depois do cartório, os noivos receberam os convidados em um almoço à beira-mar. O espaço foi decorado com flores brancas e lâmpadas amarelas, enquanto a mesa ganhou um bolo de três andares e docinhos variados.

Viih Tube festejou o momento nas redes sociais. "Hoje é dia de celebrar e testemunhar nosso também padrinhos nessa união. Que Deus guie sempre o casamento de vocês que sempre tenha amor", afirmou. Vale lembrar que Arthur ficou confinado no "BBB 22" junto de Eliezer, marido da influenciadora.