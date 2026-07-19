Arthur Aguiar com a mulher, Jheny Santucci, e os filhos Sophia e Gabriel Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Arthur Aguiar e Jheny Santucci se casaram no civil na tarde de sábado (18). A cerimônia intimista contou com a presença dos ex-BBBs Eliezer e Viih Tube como padrinhos, além da participação de Sophia, fruto da antiga relação do ator com Maíra Cardi, e Gabriel, filho do casal. 
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Arthur Aguiar se casou no civil com Jheny Santucci - Reprodução/Instagram
Detalhes do almoço intimista após o casamento de Arthur e Jheny - Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar com a mulher, Jheny Santucci, e os filhos Sophia e Gabriel - Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar e Jheny Santucci escolheram Viih Tube e Eliezer como padrinhos - Reprodução/Instagram
"Bora ali casar", escreveu a empresária. 
Depois do cartório, os noivos receberam os convidados em um almoço à beira-mar. O espaço foi decorado com flores brancas e lâmpadas amarelas, enquanto a mesa ganhou um bolo de três andares e docinhos variados.  
Viih Tube festejou o momento nas redes sociais. "Hoje é dia de celebrar e testemunhar nosso também padrinhos nessa união. Que Deus guie sempre o casamento de vocês que sempre tenha amor", afirmou. Vale lembrar que Arthur ficou confinado no "BBB 22" junto de Eliezer, marido da influenciadora. 