Anitta usou carta da Imperatriz como referência para look Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Anitta, de 33 anos, se inspirou nas cartas de tarô para o figurino da apresentação em Lisboa, Portugal, neste sábado (18). O look segue o tema da edição 2026 do evento de Carnaval da artista, que é dedicado à astrologia e ao universo místico. 
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Anitta desembarcou em Portugal para show - Reprodução/Instagram
Anitta mostrou figurino inspirado em carta de tarô - Reprodução/Instagram
Anitta - Reprodução/Instagram
Anitta revelou look para apresentação em Lisboa - Reprodução/Instagram
Anitta usou carta da Imperatriz como referência para look - Reprodução/Instagram
"A carta da Imperatriz simboliza o poder da criação em sua forma mais plena. Ela representa abundância, autoconfiança, fertilidade e a capacidade de transformar potencial em realidade. Sua força não nasce da imposição, mas da consciência de quem conhece o próprio valor e faz da autenticidade sua maior expressão", escreveu na legenda.
A cantora explicou o simbolismo da personagem escolhida para fantasia do evento. "Ela nos lembra que beleza e força caminham juntas, que sensibilidade também é poder e que criar, cuidar e prosperar são formas de liderança. Sua energia inspira a ocupar espaços sem pedir permissão, florescer sem medo e reconhecer que a maior riqueza está em viver plenamente a própria essência."