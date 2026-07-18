Patrícia Leitte comunicou o nascimento do segundo filho Reprodução/Instagram

L
Leticia Pessôa
Rio - Patrícia Leitte, de 40 anos, deu à luz Isaac Lucca na tarde de sexta-feira (17). O bebê é fruto do relacionamento da ex-participante do "BBB 18" com o médico Lucas Teixeira. A influenciadora já é mãe de David, de 19 anos, de uma antiga relação. 
fotogaleria
Isaac Lucca é fruto do relacionamento de Patrícia Leitte e Lucas Teixeira - Reprodução/Instagram
Isaac Lucca é o segundo filho da ex-BBB Patrícia Leitte - Reprodução/Instagram
atrícia Leitte e Lucas Teixeira com o filho Isaac Lucca - Reprodução/Instagram
Patrícia Leitte comunicou o nascimento do segundo filho - Reprodução/Instagram
"Hoje nasce um filho, mas também nasce uma mãe para um novo amor, um pai ainda mais apaixonado e uma família transbordando de gratidão. Seja bem-vindo, meu filho. Você já era infinitamente amado antes mesmo de nascer. E agora que posso olhar nos seus olhos, tenho ainda mais certeza de que valeu a pena esperar", disse ela. 
Patrícia compartilhou registros do menino e não escondeu a felicidade de ver a família aumentar. "Ainda estou tentando encontrar palavras para explicar o que estou vivendo. Cada olhar, cada detalhe, cada expressão do Isaac faz o meu coração transbordar de amor. Ele é tão fofinho, tão perfeito, tão precioso...", escreveu. 
"Filho, você é a prova viva de que Deus continua fazendo milagres. Você chegou para transformar nossas vidas e me ensinar um amor que eu jamais imaginei sentir. Mamãe te ama mais do que qualquer palavra consegue explicar. Para sempre", acrescentou a influenciadora. 