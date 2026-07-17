Nikki Meneghel relaxa em destino cercado pela natureza - Reprodução Instagram

Nikki Meneghel relaxa em destino cercado pela naturezaReprodução Instagram

Publicado 17/07/2026 22:44 | Atualizado 17/07/2026 22:48

Rio - Nikki Meneghel aproveitou a sexta-feira (17) para relaxar em um cenário cercado pela natureza. A influenciadora, de 21 anos, publicou nas redes sociais uma sequência de fotos em que aparece curtindo um dia de sol durante as férias.