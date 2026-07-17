Nikki Meneghel relaxa em destino cercado pela naturezaReprodução Instagram
Nos registros, a sobrinha de Xuxa Meneghel surge usando um biquíni na cor marsala enquanto aproveita a paisagem. Em uma das imagens, ela renova o bronzeado. Em outra, caminha pela areia e retira a saída de praia para destacar o look escolhido para o passeio.
O álbum também inclui um momento de carinho em que Nikki aparece segurando um bebê, além de outros cliques que mostram o clima tranquilo da viagem e o cenário paradisíaco ao redor.
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