Gkay explora paisagens da Capadócia durante viagem pela Turquia - Reprodução Instagram

Gkay explora paisagens da Capadócia durante viagem pela TurquiaReprodução Instagram

Publicado 17/07/2026 18:04

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Em entrevista à Marie Claire, Gkay contou que ainda não pensa na volta ao Brasil e pretende aproveitar ao máximo o período de descanso antes de retomar a agenda de compromissos em agosto.Antes de chegar à Turquia, a influenciadora passou pela Grécia, onde ficou hospedada em um hotel de luxo com diárias superiores a R$ 15 mil. Assim que desembarcou na Capadócia, ela aproveitou para conhecer os arredores da hospedagem e explorar alguns dos principais pontos turísticos do destino.