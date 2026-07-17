Gkay explora paisagens da Capadócia durante viagem pela TurquiaReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Gkay incluiu a Turquia no roteiro de férias e está aproveitando dias de descanso na Capadócia, um dos destinos mais famosos do país. Nesta sexta-feira (17), a influenciadora mostrou momentos da viagem e se encantou com as paisagens e o comércio local da região. 
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Gkay explora paisagens da Capadócia durante viagem pela Turquia - Reprodução Instagram
Gkay explora paisagens da Capadócia durante viagem pela Turquia - Reprodução Instagram


Em entrevista à Marie Claire, Gkay contou que ainda não pensa na volta ao Brasil e pretende aproveitar ao máximo o período de descanso antes de retomar a agenda de compromissos em agosto.

Antes de chegar à Turquia, a influenciadora passou pela Grécia, onde ficou hospedada em um hotel de luxo com diárias superiores a R$ 15 mil. Assim que desembarcou na Capadócia, ela aproveitou para conhecer os arredores da hospedagem e explorar alguns dos principais pontos turísticos do destino.