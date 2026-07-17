Isabella Scherer falou sobre problema de saúde no início da gravidez - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer falou sobre problema de saúde no início da gravidez Reprodução/Instagram

Publicado 17/07/2026 15:11 | Atualizado 17/07/2026 16:07

Rio - Isabella Scherer revelou que foi diagnosticada com toxoplasmose, infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, no começo da segunda gestação . Nesta sexta-feira (17), a influenciadora publicou diversos vídeos comentando a descoberta do problema de saúde.

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"Eu descobri a toxoplasmose, eu não tinha nem anunciado a gestação, então eu acho que deve ter sido por volta de 10 semanas de gestação. No primeiro exame positivo, era final do dia, umas 6 da tarde quando saiu o resultado. Eu chorava e fiquei desesperada", contou nos Stories.

A campeã do "MasterChef Brasil" relatou o diagnóstico ao obstetra e foi orientada a refazer os exames. "Dava para ver que era uma infecção muito, muito, muito recente. Então, tinha a cara de um falso positivo. E aí, sai correndo desesperada. Liguei para uma amiga minha. Eu chorando porque eu não queria ir sozinha, porque eu estava muito mal. E... com razão, né?", disse.

Isabella adiou uma viagem para Itália, onde acompanharia os Jogos Olímpicos de Inverno, enquanto aguardava o resultado. "Nesse desespero, que eu não queria embarcar sem saber se eu tava, se eu não tava, o que que eu ia fazer, decidi não ir. Aí falei, não, vou trocar passagem pro outro dia. Aí nisso, já saíram os resultados. Comecei o tratamento aqui, ainda no Brasil. E, beleza. Eu peguei muito cedo e depois eu fui acompanhando, fazendo o acompanhamento dos anticorpos e da própria infecção".

A influenciadora realizou uma punção do líquido amniótico e descartou qualquer infecção no bebê. "Quando nascer, ele vai fazer o exame. Se der positivo, tem que fazer tratamento de um ano com antibiótico. Eu sofri muito nos primeiros dias, mas a partir do momento que eu comecei a tratar e vi que não passou para o Tom, eu relaxei", concluiu.

Isabella Scherer já é mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos, frutos do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans. O casal espera o terceiro filho, que se chamará Tom.