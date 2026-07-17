Grazi Massafera aproveita férias na Chapada dos VeadeirosReprodução Instagram
Nas redes sociais, Grazi publicou registros da viagem, incluindo um banho na cachoeira Almécegas 1, em Alto Paraíso, além de momentos em meio à natureza da região. Para o passeio, a atriz apostou em um biquíni e exibiu o cenário que vem aproveitando durante os dias de descanso.
Antes de seguir para Goiás, Grazi esteve em Florença, na Itália, com a filha de 14 anos. As duas aproveitaram a viagem pela Europa durante o período de férias da atriz, que encerrou recentemente seu trabalho como a vilã Arminda na novela "Três Graças".
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