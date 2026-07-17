Grazi Massafera aproveita férias na Chapada dos Veadeiros - Reprodução Instagram

Grazi Massafera aproveita férias na Chapada dos VeadeirosReprodução Instagram

Publicado 17/07/2026 15:46

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Nas redes sociais, Grazi publicou registros da viagem, incluindo um banho na cachoeira Almécegas 1, em Alto Paraíso, além de momentos em meio à natureza da região. Para o passeio, a atriz apostou em um biquíni e exibiu o cenário que vem aproveitando durante os dias de descanso.Antes de seguir para Goiás, Grazi esteve em Florença, na Itália, com a filha de 14 anos. As duas aproveitaram a viagem pela Europa durante o período de férias da atriz, que encerrou recentemente seu trabalho como a vilã Arminda na novela "Três Graças".