Laura Neiva foi elogiada por Tata Werneck em comentário na webReprodução/Instagram
Laura Neiva surge de biquíni e ganha elogio de Tata Werneck
Mulher de Chay Suede curtiu momento relaxante nesta sexta-feira (17)
Laura Neiva surge de biquíni e ganha elogio de Tata Werneck
Mulher de Chay Suede curtiu momento relaxante nesta sexta-feira (17)
Beth Goulart desabafa sobre morte de Nicette Bruno: 'Foi um susto'
Atriz comentou isolamento durante internação da mãe
Enteada de Renato Machado se despede do jornalista com mensagem emocionante
Viviane Morel homenageou o padrasto nas redes sociais um dia após a morte do ex-apresentador, aos 83 anos
Juliette mostra queda de moto em trilha: 'Caí com classe'
Cantora afirmou que não teve ferimentos do acidente
Gkay explora paisagens da Capadócia durante viagem pela Turquia
Influenciadora desembarcou na região histórica após passar dias de férias na Grécia
Danton Mello homenageia o pai e emociona ao falar sobre o luto
Ator publicou uma carta aberta nas redes sociais dias após a morte de Dalton Melo, aos 84 anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.