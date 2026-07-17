Laura Neiva foi elogiada por Tata Werneck em comentário na webReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Laura Neiva chamou atenção de Tata Werneck em fotos compartilhadas nas redes sociais nesta sexta-feira (17). A atriz surgiu usando um biquíni com estampa animal print enquanto renovava o bronzeado em dia na praia
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Laura Neiva - Reprodução/Instagram
Laura Neiva publicou cliques de biquíni nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Laura Neiva renovou bronzeado em dia na praia - Reprodução/Instagram
Laura Neiva foi elogiada por Tata Werneck em comentário na web - Reprodução/Instagram
"Linda demais", escreveu a humorista. 
Vale lembrar que Tata Werneck contracena com Chay Suede, marido de Laura Neiva, na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo. O ator dá vida ao protagonista Pedro enquanto a artista interpreta Brigitte, a filha rejeitada da vilã Pilar, papel de Isabel Teixeira. 