Laura Neiva foi elogiada por Tata Werneck em comentário na web - Reprodução/Instagram

Laura Neiva foi elogiada por Tata Werneck em comentário na webReprodução/Instagram

Publicado 17/07/2026 20:58

Rio - Laura Neiva chamou atenção de Tata Werneck em fotos compartilhadas nas redes sociais nesta sexta-feira (17). A atriz surgiu usando um biquíni com estampa animal print enquanto renovava o bronzeado em dia na praia

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"Linda demais", escreveu a humorista.

Vale lembrar que Tata Werneck contracena com Chay Suede, marido de Laura Neiva, na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo. O ator dá vida ao protagonista Pedro enquanto a artista interpreta Brigitte, a filha rejeitada da vilã Pilar, papel de Isabel Teixeira.