Sônia Lima fez homenagem no dia em que Wagner Montes faria aniversário Reprodução/Instagram
Sônia Lima desabafa sobre saudade ao relembrar Wagner Montes
Apresentador completaria 72 anos neste sábado (18)
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