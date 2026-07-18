Sônia Lima fez homenagem no dia em que Wagner Montes faria aniversário - Reprodução/Instagram

Sônia Lima fez homenagem no dia em que Wagner Montes faria aniversário Reprodução/Instagram

Publicado 18/07/2026 14:13

Rio - Sônia Lima fez uma homenagem na data em que o marido, Wagner Montes, que morreu em janeiro de 2019, faria aniversário neste sábado (18). A atriz e o apresentador se conheceram quando foram jurados do "Show dos Calouros", nos anos 1980, e tiveram um filho, Diego Montez

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"Hoje você completaria 72 anos. Imagino você em paz, envolto pela luz que sempre carregou, e isso acalma um pouco o meu coração mas a saudade ainda é forte dentro de mim. Sou profundamente grata a Deus por cada instante que tivemos juntos", disse ela.

A artista desabafou sobre os momentos especiais com o apresentador. "As memórias que construímos seguem vivas, pulsando em cada lembrança, como um abraço que acredito que nem o tempo vai conseguir desfazer. Hoje caminho por novas estradas, guiada pela fé de que tudo tem um propósito maior. A vida segue, como precisa seguir, mas o que vivemos permanece intacto verdadeiro, cheio de amor e respeito", concluiu.