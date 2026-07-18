Matheus Fidelis e Gabi Martins não formam mais um casal Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Matheus Fidelis anunciou o término do relacionamento com Gabi Martins na noite de sexta-feira (17). O humorista e a ex-integrante do "Big Brother Brasil 20" tinham reatado o namoro em abril após menos de um mês separados.
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Gabi Martins assumiu relacionamento com Matheus Fidelis em setembro de 2025 - Reprodução/Instagram
Matheus Fidelis comunicou fim da relação com Gabi Martins - Reprodução/Instagram
Matheus Fidelis e Gabi Martins - Reprodução/Instagram
Matheus Fidelis e Gabi Martins não formam mais um casal - Reprodução/Instagram
"Eu e a Gabriela não estamos mais juntos. Peço que respeitem esse momento! Deus abençoe a vida de cada um", escreveu no Instagram Stories. 
A primeira separação do casal aconteceu em fevereiro. Matheus Fidelis fez um novo pedido de namoro, com direito a alianças, oficializando a retomada. Os dois tornaram o relacionamento público em setembro do ano passado, embora já mantivessem amizade há anos. 
Na época, a cantora explicou a reconciliação com o humorista. "Deus não erra caminhos; Ele realinha. A gente se perdeu, mas nunca deixou de ser propósito. Hoje escolhemos recomeçar, com mais fé, mais maturidade e muito amor", afirmou. 