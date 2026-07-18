Sheron Mennezes curtiu dia em praia carioca Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Sheron Menezzes, de 42 anos, aproveitou o sábado (18) ensolarado para curtir uma praia do Rio de Janeiro. A atriz escolheu um biquíni marrom para o momento relaxante na areia e compartilhou os registros nas redes sociais.
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Sheron Mennezes posou de biquíni na areia - Reprodução/Instagram
Sheron Mennezes curtiu dia em praia carioca - Reprodução/Instagram
"Se procurar, tô por aqui", escreveu na legenda. A artista recebeu elogios nos comentários da postagem. "Você é uma beldade", afirmou um perfil. "Uma verdadeira sereia", disse outro. "Maravilhosa", declarou um terceiro. 
Nas imagens, Sheron aparece usando tranças. O novo visual é para interpretar a protagonista de "Por Você", próxima novela das 19h da TV Globo. Bela é uma obstetra que nunca pensou em ser mãe, mas resolve cuidar dos filhos de Juli (Lucy Ramos) após a morte da amiga em um acidente de carro.  