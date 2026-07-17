Paolla Oliveira aposta em visual boho chic para novo ensaio fotográficoReprodução Instagram
Ao publicar as fotos nas redes sociais, Paolla fez uma brincadeira sobre a escolha do efeito. "Tá liberado o preto e branco?", escreveu na legenda.
A postagem recebeu uma série de elogios de fãs e amigos. Entre os comentários, Nilma Quariguasi, esposa do ator Rômulo Estrela, resumiu a reação com um "Lindeza". Outros seguidores também destacaram a beleza da atriz e disseram estar curiosos para ver as imagens em versão colorida.
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