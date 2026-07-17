Paolla Oliveira aposta em visual boho chic para novo ensaio fotográfico - Reprodução Instagram

Paolla Oliveira aposta em visual boho chic para novo ensaio fotográficoReprodução Instagram

Publicado 17/07/2026 21:17 | Atualizado 17/07/2026 21:17

Paolla Oliveira chamou a atenção dos seguidores ao divulgar, nesta sexta-feira (17), novos cliques de um ensaio fotográfico. Nas imagens em preto e branco, a atriz aparece com um visual de inspiração boho chic, composto por top de biquíni estampado, saia fluida transparente e um maxicolar de contas de madeira. Rio -chamou a atenção dos seguidores ao divulgar, nesta sexta-feira (17), novos cliques de um ensaio fotográfico. Nas imagens em preto e branco, a atriz aparece com um visual de inspiração boho chic, composto por top de biquíni estampado, saia fluida transparente e um maxicolar de contas de madeira.