Paolla Oliveira aposta em visual boho chic para novo ensaio fotográficoReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Paolla Oliveira chamou a atenção dos seguidores ao divulgar, nesta sexta-feira (17), novos cliques de um ensaio fotográfico. Nas imagens em preto e branco, a atriz aparece com um visual de inspiração boho chic, composto por top de biquíni estampado, saia fluida transparente e um maxicolar de contas de madeira. 
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Paolla Oliveira aposta em visual boho chic para novo ensaio fotográfico - Reprodução Instagram
Paolla Oliveira aposta em visual boho chic para novo ensaio fotográfico - Reprodução Instagram
Paolla Oliveira aposta em visual boho chic para novo ensaio fotográfico - Reprodução Instagram
Paolla Oliveira aposta em visual boho chic para novo ensaio fotográfico - Reprodução Instagram
Paolla Oliveira aposta em visual boho chic para novo ensaio fotográfico - Reprodução Instagram


Ao publicar as fotos nas redes sociais, Paolla fez uma brincadeira sobre a escolha do efeito. "Tá liberado o preto e branco?", escreveu na legenda.

A postagem recebeu uma série de elogios de fãs e amigos. Entre os comentários, Nilma Quariguasi, esposa do ator Rômulo Estrela, resumiu a reação com um "Lindeza". Outros seguidores também destacaram a beleza da atriz e disseram estar curiosos para ver as imagens em versão colorida.