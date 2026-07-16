Paolla Oliveira revela bastidores de cena desafiadora em filme de terror - Reprodução Instagram

Paolla Oliveira revela bastidores de cena desafiadora em filme de terrorReprodução Instagram

Publicado 16/07/2026 22:54

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Entre fotos e vídeos, Paolla exibiu cenas dos intervalos das gravações e comentou a experiência de participar do longa. "Um pouco dos bastidores de 'Herança de Narcisa', que não foi tão aterrorizante, mas foi bem intenso. Se o terror nos ajuda a contar a história, então ele é a história e eu virei fã", escreveu.No filme, a atriz interpreta Ana, uma mulher que revive traumas da infância após a morte da mãe. Em uma das cenas, a personagem é suspensa por fitas vermelhas em uma sequência que simboliza a relação conturbada entre mãe e filha.Em entrevista anterior à revista Quem, Paolla contou que preferiu gravar esse momento sem recorrer a uma dublê. Segundo a atriz, sentir fisicamente o desconforto da cena ajudou na construção emocional da personagem.