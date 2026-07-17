Enteada de Renato Machado se despede do jornalista com carta emocionante: 'Muito amado' - Reprodução Instagram

Enteada de Renato Machado se despede do jornalista com carta emocionante: 'Muito amado'Reprodução Instagram

Publicado 17/07/2026 19:01 | Atualizado 17/07/2026 19:03

Rio - Viviane Morel, enteada de Renato Machado , usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao jornalista, que morreu na quinta-feira (16), aos 83 anos, em decorrência de insuficiência cardíaca. Em uma carta aberta, ela relembrou momentos vividos ao lado do marido de sua mãe, Mônica Morel, e falou sobre a saudade deixada pela despedida.

Na publicação, Viviane descreveu o impacto da perda e afirmou que o silêncio será uma das maiores ausências. Ela também recordou hábitos e características marcantes de Renato Machado, como a paixão por música, pelos cachorros, pela profissão e pelo Botafogo.

Ao encerrar a homenagem, a enteada agradeceu pelo convívio com o jornalista e prometeu cuidar da família. "Você amou e foi muito amado. (...) Um privilégio inenarrável ter você como 'paidrasto'. É para sempre", escreveu.

Renato Machado morreu aos 83 anos em decorrência de insuficiência cardíaca. O jornalista teve uma longa trajetória na televisão brasileira e ficou conhecido por apresentar telejornais da TV Globo ao longo de décadas.