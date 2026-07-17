Larissa Manoela subiu ao altar com André Luiz Frambach em 2023 Reprodução/Instagram
Ainda tenho um milhão de sonhos esperando para serem vividos do seu lado", afirmou.
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Larissa Manoela subiu ao altar com André Luiz Frambach em 2023 Reprodução/Instagram
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