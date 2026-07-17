Larissa Manoela subiu ao altar com André Luiz Frambach em 2023 - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela subiu ao altar com André Luiz Frambach em 2023 Reprodução/Instagram

Publicado 17/07/2026 17:05

Rio - Larissa Manoela compartilhou uma série de fotos nesta sexta-feira (17) para comemorar 4 anos do relacionamento com André Luiz Frambach. O casal surgiu em momentos de lazer aproveitando um banho de piscina, em viagem para Disney e na cerimônia que oficializou a união dos artistas em dezembro de 2023

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"Quatro anos daquele 'sim' ao nascer do sol, em Angra dos Reis. 1.461 dias namorando você e tendo a certeza de que a vida ficou infinitamente melhor desde que você chegou. De lá pra cá, quanta coisa aconteceu. Quantos sonhos saíram do papel. Quantas memórias colecionamos. E posso te contar uma coisa?

Ainda tenho um milhão de sonhos esperando para serem vividos do seu lado", afirmou.

A atriz comentou sobre a história de amor construída com o parceiro. "Sem roteiro, sem ficção. A gente escreve nossos capítulos todos os dias, no livro da vida. Porque a gente é real. Per(feitos) um para o outro. Mesmo diferentes, somos tão parecidos. Você é ar. Eu sou terra. Você me ensina a voar. Eu te lembro onde é o nosso chão. Quando você mergulha na imensidão, eu caminho ao seu lado, segurando a sua mão."

"Somos feitos de algo profundo. Daquilo que nem o tempo explica. Como o fogo que aquece e ilumina, nosso amor transforma dois caminhos em um só. [...] O nosso equilíbrio perfeito. Feliz 4 anos daquele nascer do sol que mudou a minha vida. Que venham todos os próximos capítulos. Eu escolho você, de novo, todos os dias. Pra vida toda e além", completou Larissa Manoela.

André Luiz Frambach retribuiu a homenagem da mulher em um comentário apaixonado. "Te amo demais, meu amor. O mais bonito de tudo que escreveu não é só o fato desse texto, é porque ele fica mais lindo por estar cheio de verdade e por nós de fato vivermos tudo isso! Te amo demais, minha vida", declarou.