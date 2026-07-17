Giovanna Antonelli realiza limpeza em praia no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Giovanna Antonelli, de 50 anos, demonstrou indignação com o acúmulo de lixo em praia no Rio de Janeiro, em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (17). A atriz e uma amiga haviam visitado o local com a intenção de fazer exercícios físicos, mas diante da sujeira presente nas areias, decidiram catar os resíduos deixados pela orla. 

"Não tem nem dois minutos andando, estamos tentando andar", contou Antonelli, mostrando um saco plástico repleto de lixo, e inquiriu: "Custa trazer um saco? Se cada um levar o seu e um pouquinho dos mal-educados, a gente resolve o problema".

Em vídeo, a artista expõe itens deixados pelas areias, e destaca o descuido dos visitantes com o espaço da praia, “Segundo saco, terceiro saco, a gente não começou nem a conseguir malhar”. Ela também indicou lixeiras espalhadas pelo espaço, que ajudariam com a limpeza do ambiente, “Não dá para mudar o mundo, mas dá para mudar a sua volta”, disse.

Giovanna, ainda, afirmou motivação para realizar limpeza no local. Ela conta que tenta ajudar "para minimamente contribuir com nossas praias, nosso planeta, e incentivar pessoas a ajudarem nosso planeta. A motivação saiu do foco de malhas e virou catar lixo".
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa