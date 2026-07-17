Giovanna Antonelli realiza limpeza em praia no Rio de JaneiroReprodução/Instagram
"Não tem nem dois minutos andando, estamos tentando andar", contou Antonelli, mostrando um saco plástico repleto de lixo, e inquiriu: "Custa trazer um saco? Se cada um levar o seu e um pouquinho dos mal-educados, a gente resolve o problema".
Em vídeo, a artista expõe itens deixados pelas areias, e destaca o descuido dos visitantes com o espaço da praia, “Segundo saco, terceiro saco, a gente não começou nem a conseguir malhar”. Ela também indicou lixeiras espalhadas pelo espaço, que ajudariam com a limpeza do ambiente, “Não dá para mudar o mundo, mas dá para mudar a sua volta”, disse.
Giovanna, ainda, afirmou motivação para realizar limpeza no local. Ela conta que tenta ajudar "para minimamente contribuir com nossas praias, nosso planeta, e incentivar pessoas a ajudarem nosso planeta. A motivação saiu do foco de malhas e virou catar lixo".
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