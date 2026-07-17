Juliette Freire sofreu nova queda de motoReprodução/Instagram
Juliette mostra queda de moto em trilha: 'Caí com classe'
Cantora afirmou que não teve ferimentos do acidente
Juliette mostra queda de moto em trilha: 'Caí com classe'
Cantora afirmou que não teve ferimentos do acidente
Gkay explora paisagens da Capadócia durante viagem pela Turquia
Influenciadora desembarcou na região histórica após passar dias de férias na Grécia
Danton Mello homenageia o pai e emociona ao falar sobre o luto
Ator publicou uma carta aberta nas redes sociais dias após a morte de Dalton Melo, aos 84 anos
Larissa Manoela e André Luiz Frambach comemoram 4 anos juntos
Casal trocou declarações nas redes sociais nesta sexta-feira (17)
Grazi Massafera aproveita férias na Chapada dos Veadeiros
Atriz mostrou momentos de descanso após temporada ao lado da filha na Europa
Giovanna Antonelli mostra indignação ao catar lixo em praia no Rio
Atriz compartilhou revolta ao substituir dia de exercícios por tentativa de limpar o local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.