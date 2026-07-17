Juliette Freire sofreu nova queda de motoReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Juliette Freire divertiu os seguidores nesta sexta-feira (17) ao publicar nas redes sociais um vídeo em que aparece caindo de moto durante passeio em uma trilha. A vencedora do "BBB 21" contou que, apesar do susto, não sofreu nenhum ferimento após pilotar o veículo de duas rodas
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Juliette Freire gravou vídeo do momento em que caiu - Reprodução/Instagram
Juliette Freire - Reprodução/Instagram
Juliette Freire sofreu nova queda de moto - Reprodução/Instagram
"Ontem levei um estouro de moto, mas foi de leve. Foi igual aquele outro que eu caí aqui na rua, parada. Eu sou especialista em cair parada. Fiz a trilha, terminei e tombei. Mas não me machuquei, não, foi bem engraçado", disse ela nos Stories.
"Caí com classe. Foi até melhor que a minha última queda. Como a moto é mais leve, ela não esmagou minha perna. Está tudo sob controle", acrescentou a cantora. 
O momento engraçado repercutiu entre os internautas nos comentários da publicação. "Uma cabeça desse tamanho e o juízo vai parar debaixo dos pés", brincou um perfil. "Nossa garota radical", afirmou outro. "Ela sempre entregando tudo, até os memes", declarou um terceiro. 