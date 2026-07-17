Danton Mello homenageia o pai e emociona ao falar sobre o luto - Reprodução Instagram

Danton Mello homenageia o pai e emociona ao falar sobre o lutoReprodução Instagram

Publicado 17/07/2026 17:07

Rio - Seis dias após a morte do pai, o ator Danton Mello usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante. Nesta sexta-feira (17), o ator publicou uma carta aberta em que desabafou sobre a saudade e refletiu sobre o vazio deixado pela perda.

Na mensagem, Danton relembrou momentos da rotina que vivia ao lado do pai, como as conversas de fim de semana, os conselhos, as risadas e os encontros em família. "Está doendo muito, mas agora preciso seguir em frente carregando todos os ensinamentos desse homem incrível que o senhor foi. Gratidão por ter sido seu filho! (...) Te amo hoje e sempre!", escreveu.

A publicação recebeu mensagens de apoio de amigos e colegas da classe artística. Marcelo Faria, Natália Lage, Leo Jaime, Emanuelle Araújo e Claudia Lira deixaram comentários prestando solidariedade ao ator e à família.

Dalton Melo pai morreu no último sábado (11), aos 84 anos. Na ocasião, Danton e o irmão, Selton Mello, anunciaram a perda em uma publicação conjunta e revelaram que o pai enfrentava problemas de saúde relacionados ao tabagismo. Segundo os atores, ele fumou por cerca de 70 anos e morreu em decorrência das complicações provocadas pelo cigarro.