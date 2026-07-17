Beth Goulart recordou falecimento da mãe, Nicette Bruno - Reprodução/Instagram

Beth Goulart recordou falecimento da mãe, Nicette Bruno Reprodução/Instagram

Publicado 17/07/2026 19:51

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"Em 21 dias, minha mãe partiu. Minha mãe estava ótima. Então, foi um susto a perda da minha mãe. Uma perda em que ela foi de uma forma isolada de nós. Eu não pude dar a ela a minha mão, meu abraço, meu afeto. Eu tive que fazer isso de uma forma energética", afirmou no videocast "Na Pilha com Tati Bernardi".

A atriz recorreu a equipamentos de proteção para ver a mãe no Centro de Terapia Intensiva (CTI). "Uma amiga minha chegou para mim e disse: 'Vai ver sua mãe!' [E eu:] 'mas ela está entubada, ela está no CTI, não posso entrar'. Eu fui lá, me paramentei toda, eu e meus irmãos. Nós tivemos esse último contato com ela, mas ela já estava inconsciente", relatou.