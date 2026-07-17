Beth Goulart recordou falecimento da mãe, Nicette Bruno Reprodução/Instagram
Beth Goulart desabafa sobre morte de Nicette Bruno: 'Foi um susto'
Atriz comentou isolamento durante internação da mãe
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