Nicette Bruno Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 13:40 | Atualizado 20/12/2020 15:30

Rio - A atriz Nicette Bruno, de 87 anos, morreu na manhã deste domingo vítima de covid-19. A veterana estava internada na Casa de Saúde São José, no Humiatá, Zona Sul do Rio, desde o final de novembro.

"A Casa de Saúde São José informa que a atriz Nicette Bruno, que estava internada no hospital desde 26 de novembro de 2020, faleceu hoje, às 11h40, devido a complicações decorrentes da Covid-19. O hospital se solidariza com a família neste momento", disse a unidade em nota enviada à imprensa.

Mais cedo, também neste domingo, o hospital já havia divulgado uma nota informando que a artista teve uma piora em seu estado de saúde.

Nicette Bruno está fora da TV desde o fim de março deste ano, quando fez uma participação especial na novela "Éramos Seis".

Infectada por parente

De acordo com Beth Goulart, uma das filhas da atriz, a artista pegou covid-19 de um parente. "Nós moramos no mesmo condomínio. Mamãe tem a casa dela e eu a minha. Estou sempre com ela, somos muito ligadas, fazemos aulas juntas. E ela ficou nesses 10 meses totalmente protegida, numa redoma. Mas às vezes acontecem coisas que saem do controle. Semana passada, ela recebeu a visita de um parente e ele não sabia que estava infectado e, infelizmente, transmitiu o vírus para ela", disse Beth Goulart, em entrevista recente.

Inicialmente, a atriz teve sintomas leves. "Então ela ficou no quarto e no quinto dia a saturação de oxigênio começou a cair. A levamos para o hospital tentando evitar de ela ficar internada. A gente evita isso ao máximo, né? O exame do pulmão estava leve, só que essa doença vai avançando e, quando caiu ainda mais a saturação de oxigênio, o médico achou melhor interná-la".

Trajetória:



Nicete Xavier Miessa, mais conhecida como Nicette Bruno, era filha da atriz Eleonor Bruno e entrou na carreira artística incentivada pela própria família.



Em 1952, Nicette conheceu Paulo Goulart na peça Senhorita Minha Mãe, de Louis Verneuil. Eles se casaram dois anos depois, em 1954, e tiveram três filhos: Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho, que também seguiram a carreira artística.



A estreia na TV aconteceu em 1959, no seriado ao vivo "Dona Jandira em Busca da Felicidade", da TV Continental. A primeira novela de Nicette foi "Os Fantoches", das extintas TV Excelsior e Rede Tupi.



Ela também atuou em tramas de sucesso como A Muralha, O Meu Pé de Laranja Lima, Rosa dos Ventos, Papai Coração, Éramos Seis e Como Salvar Meu Casamento.



Na Globo, esteve em novelas como Sétimo Sentido, Louco Amor, Selva de Pedra, Bebê a Bordo, Rainha da Sucata, Mulheres de Areia, entre outros sucessos.



Em 2001, a veterana interpretou Dona Benta na segunda versão de "O Sítio do Pica-Pau Amarelo", da Globo, durante quatro anos. Desde então ela passou por novelas como Alma Gêmea, O Profeta, Ti Ti Ti, Salve Jorge, Joia Rara, Órfãs da Terra. Sua última aparição na TV foi em março deste ano no remake da novela Éramos Seis.