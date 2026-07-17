Luiza Rosa desabafa após Juliano Floss ganhar papel no Globoplay - Reprodução / Instagram

Luiza Rosa desabafa após Juliano Floss ganhar papel no GloboplayReprodução / Instagram

Publicado 17/07/2026 14:52

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"Ninguém está errado em agarrar oportunidades. Tá tudo bem! Assina primeiro, qualifica depois, Mas é revoltante perceber que a falta de oportunidade que a maioria tem, vem em excesso pra um ou outro. Por aqui, mesmo assim, seguimos. Sinto muito por aqueles que não puderam", escreveu.



Na sequência, a atriz falou sobre as dificuldades enfrentadas por profissionais que investem em cursos, participam de testes e conciliam a carreira artística com outras atividades para garantir renda.



"É de conhecimento geral que ser ator não é a profissão mais valorizada do mundo. A gente vai contra muita coisa, se mata de estudar, vê pessoas talentosíssimas ficando pelo caminho por falta de UMA ÚNICA oportunidade de se mostrar competente... Nosso maior vilão segue sendo o próprio sistema. Enquanto uns pensam em desistir dia sim dia não, levam filho pra curso, fazem teste no horário de almoço do trabalho informal ou nos fundos de uma loja, outros resolvem a vida num aperto de mão. Pra uns, ser ator é pra quem quer. Sendo ator, a gente entende que infelizmente é pra quem pode".



Formada em Artes Cênicas, Luiza Rosa tem 25 anos. Além de "Três Graças", ela participou de produções como "Guerreiros do Sol", "Mar do Sertão", "Sob Pressão" e do filme "Mussum, o Filmis".