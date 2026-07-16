Juliano Floss apostou em novo visual de 'cara limpa' Reprodução / Instagram
O presidente do Sated-RJ, Hugo Gross, lembrou que há uma fila de atores formados, registrados e desempregados. Gente que estudou interpretação, expressão corporal, voz e construção de personagem. Uma trabalheira enorme, quando aparentemente bastava dominar o algoritmo.
Nada contra Juliano experimentar novos palcos. O rapaz dança, desfila, influencia e, pelo visto, agora interpreta. O talento pode até aparecer. Mas é compreensível que a categoria estranhe quando o engajamento entra pela porta principal e o diploma fica esperando na recepção.
A televisão sempre gostou de rostos conhecidos. A novidade é que, atualmente, antes de perguntar se a pessoa sabe atuar, parece mais prudente verificar quantos milhões ela entrega no Instagram. O texto da novela, depois, a gente vê.
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