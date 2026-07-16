Com 46 metros, seis suítes e heliponto, o Enejota pode gastar R$ 830 mil em um único abastecimento - fotos de REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Com 46 metros, seis suítes e heliponto, o Enejota pode gastar R$ 830 mil em um único abastecimentofotos de REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Publicado 16/07/2026 07:00

O tanque do Enejota comporta cerca de 83 mil litros. Considerando o diesel a R$ 10 por litro, completar os reservatórios pode custar R$ 830 mil. É uma ida ao posto em que ninguém oferece cafezinho. Chamam logo o gerente.

Antes do luxo, porém, veio o trabalho pesado. O casco foi originalmente construído para funcionar como rebocador, em operações de serviço no mar. Depois de uma transformação completa, ganhou cerca de 800 metros quadrados, seis suítes, heliponto e quatro motores. Poucos currículos registram uma promoção tão elegante.

Para se ter uma ideia, o valor de um único abastecimento seria suficiente para comprar uma boa lancha seminova. No mundo comum, compra-se a embarcação. No universo de Neymar, completa-se o tanque.

O antigo rebocador deixou para trás a vida de puxar barcos e passou a puxar olhares. A ascensão social aconteceu até no mar.