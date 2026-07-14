Virginia durante a viagem à Sardenha, na Itália, para a comemoração do aniversário de Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Virginia durante a viagem à Sardenha, na Itália, para a comemoração do aniversário de Vini Jr.Reprodução/Instagram

Publicado 14/07/2026 07:00

Durante a viagem à Sardenha, na Itália, para comemorar o aniversário de Vini Jr., surgiu a foto de Virginia sentada no colo do jogador, diante dos filhos. A cena foi vulgar. Enquanto ela fazia questão de aparecer bem instalada, ele parecia viver um relacionamento muito mais intenso com o celular. Antes do vazamento, ainda surgiu a informação de que Vini teria visitado um perfil +18. Pelo visto, a atenção dele estava mesmo toda na tela.

Antes disso, Virginia brincou com Pedro Quintales, amigo de Vini e marido de Lídia Souza. Lídia respondeu dizendo que a novela que interessava ao Brasil era justamente a de Virginia. Depois vieram a foto “vazada”, as indiretas e a suspeita, sem provas, de que Lídia teria divulgado a imagem. Mas, sinceramente, até essa treta pareceu ensaiada.

E a sequência é maravilhosa: primeiro veio a coleira com o nome de Vini Jr. Depois da traição, Virginia garantiu que não negociaria uma volta. Agora, veio a sentada. A dignidade até tentou acompanhar a viagem, mas parece que perdeu o voo para a Itália.

Quem acredita que essa foto apareceu por acaso? Com Virginia, até o improviso tem roteiro, luz e estratégia. Aquilo não foi vazamento. Foi lançamento.