As candidatas iniciam o confinamento no Paraná de olho na coroa do Miss Brasil 2026 - Foto: Miss Universe Brasil

As candidatas iniciam o confinamento no Paraná de olho na coroa do Miss Brasil 2026 Foto: Miss Universe Brasil

Publicado 13/07/2026 10:00

Começa hoje, no Morro dos Anjos Hotel Resort, em Bandeirantes, no Paraná, o confinamento do Miss Universe Brasil 2026. São 33 candidatas, entre representantes dos estados e de rotas turísticas, reunidas até o dia 24 sob o olhar atento da organização presidida por Rodrigo Ferro.

Até lá, a agenda será recheada de entrevistas, ensaios, gravações, treinamentos e preliminares de traje de banho, gala e traje típico. A grande final acontece no dia 25, no Komplexo Tempo, em São Paulo.

E, desta vez, a disputa pela coroa vai ganhar ainda mais vitrine: a final será transmitida em rede nacional pela Record.