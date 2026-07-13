As candidatas iniciam o confinamento no Paraná de olho na coroa do Miss Brasil 2026 Foto: Miss Universe Brasil
Começa hoje a corrida pela coroa do Miss Brasil
Confinamento reúne 33 candidatas no Paraná; final será no dia 25, em São Paulo, com transmissão nacional pela Record
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Cantora diz que já estava sendo filmada ao receber a notícia da morte do tio e promete ter mais cuidado nas redes
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Ex-cunhados deixam de se seguir e escancaram afastamento antigo, marcado por críticas à exposição dos filhos de Virginia
Virginia no colo de Vini Jr. entrega volta do casal
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Thereza Collor nega venda de apartamento apontado como abandonado no Rio
Thereza negou à Coluna Andrei Lara que imóvel no Parque Guinle esteja à venda e rebate a versão de abandono que circulou nas redes
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