Luana Piovani mirou Virginia após a influenciadora elogiar os efeitos da soroterapia - Divulgação

Luana Piovani mirou Virginia após a influenciadora elogiar os efeitos da soroterapiaDivulgação

Publicado 13/07/2026 08:00

Luana Piovani contou, com a naturalidade de quem diz que bebe água, que fuma maconha todos os dias há mais de 30 anos e nunca ficou viciada. Pouco depois, já devidamente diplomada pela Universidade de Si Mesma, resolveu fiscalizar a saúde alheia.

O alvo foi Virginia, que havia elogiado a soroterapia aos seguidores e dito que se sentia “outra mulher” depois do procedimento. Luana perguntou quando alguém colocaria uma coleira na “loura matadora de gente, de famílias brasileiras” e afirmou que a influenciadora deveria ser presa por indicar tratamentos de saúde sem formação técnica.

A preocupação com informação médica até pode ser válida. O problema é a lição vir logo depois de Luana contar três décadas de uso diário de maconha e assinar o próprio atestado: nunca foi vício. Luana não precisa de contraditório. Ela acende, traga e entrega tudo sozinha.

