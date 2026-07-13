Virginia e João Guilherme já não se bicam há tempos, e o racha familiar finalmente veio à tona - reprodução/redes sociais

Virginia e João Guilherme já não se bicam há tempos, e o racha familiar finalmente veio à tonareprodução/redes sociais

Publicado 13/07/2026 07:00

Virginia e João Guilherme, seu ex-cunhado, tio de seus filhos e irmão de Zé Felipe, deixaram de se seguir nas redes sociais e muita gente correu para anunciar um novo barraco na família de Leonardo. Novo? Só para quem ainda acredita em retrato de família com filtro.

Os dois não se bicam há tempos. João já criticou publicamente a exposição excessiva dos filhos de Virginia e chegou a dizer que, quando for pai, pretende criar os próprios herdeiros bem longe desse reality show diário. A opinião, claro, não deve ter rendido convite para o almoço de domingo.

Aliás, ele nem apareceu na festa de aniversário de uma das sobrinhas e explicou, sem floreio, que não foi porque não havia sido convidado. Agora veio o unfollow dos dois lados. O racha não começou hoje. Só perdeu a maquiagem.