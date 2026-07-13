Gabi Martins publicou o momento em que chorava ao saber da morte do tio, pouco antes de um show - Foto: reprodução

Gabi Martins publicou o momento em que chorava ao saber da morte do tio, pouco antes de um show Foto: reprodução

Publicado 13/07/2026 09:00

A cantora sertaneja Gabi Martins publicou o momento em que desabou ao descobrir, pouco antes de um show, a morte repentina do tio. Muita gente questionou como ela conseguia se filmar em meio ao sofrimento.

Gabi explicou que já estava sendo acompanhada por uma equipe de audiovisual quando recebeu a notícia por uma mensagem privada nas redes sociais. Disse que a reação foi verdadeira, que sempre compartilhou suas vulnerabilidades e que continuará mostrando a própria vida, embora, agora, com mais cuidado.

Hoje em dia, não basta sofrer. Tem que gravar, postar e depois abrir uma coletiva para provar que a lágrima era legítima.