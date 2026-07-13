Gabi Martins publicou o momento em que chorava ao saber da morte do tio, pouco antes de um show Foto: reprodução
Gabi Martins transforma luto em conteúdo e explica vídeo
Cantora diz que já estava sendo filmada ao receber a notícia da morte do tio e promete ter mais cuidado nas redes
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Luana diz que fuma maconha há 30 anos e quer pôr coleira em Virginia
Atriz critica Virginia por divulgar soroterapia, pede "coleira" e prisão, mas admite fumar maconha diariamente há três décadas
Família de Leonardo em crise: Virginia e João Guilherme escancaram racha
Ex-cunhados deixam de se seguir e escancaram afastamento antigo, marcado por críticas à exposição dos filhos de Virginia
Virginia no colo de Vini Jr. entrega volta do casal
Foto no status do WhatsApp mostra a influenciadora sentada no colo do jogador e transforma rumor em quase anúncio oficial
Thereza Collor nega venda de apartamento apontado como abandonado no Rio
Thereza negou à Coluna Andrei Lara que imóvel no Parque Guinle esteja à venda e rebate a versão de abandono que circulou nas redes
Vínculo de Vini Jr. com casa de apostas vira debate após pênalti
Ligação entre jogadores e casas de apostas reacende debate sobre conflito de interesse, mesmo sem prova contra Vini Jr.
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