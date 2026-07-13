Dayanne Bezerra usou a prisão domiciliar de Márcio Poncio para questionar o tratamento dado a Deolane - Reprodução / Redes sociais

Dayanne Bezerra usou a prisão domiciliar de Márcio Poncio para questionar o tratamento dado a DeolaneReprodução / Redes sociais

Publicado 13/07/2026 11:00

Dayanne Bezerra viu Márcio Pôncio, pastor e pai de Saulo e Sarah Pôncio, deixar a prisão para cumprir domiciliar e resolveu fazer a comparação que já estava engasgada.

Advogada, ela disse que não questiona a decisão, caso ele realmente preencha os requisitos. O problema, segundo Dayanne, é outro: por que Deolane, que também teria direito a responder em liberdade e ainda é mãe de uma criança, não recebe o mesmo tratamento?

Dayanne foi além e disse que a irmã virou uma “cortina de fumaça” para esconder casos mais graves, como o do Banco Master. A tese é dela. A manchete, mais uma vez, também.