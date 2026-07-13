Dayanne Bezerra usou a prisão domiciliar de Márcio Poncio para questionar o tratamento dado a DeolaneReprodução / Redes sociais
Liberdade de Márcio Poncio vira argumento em defesa de Deolane
Dayanne compara o caso da irmã ao de Márcio Poncio, que deixou a prisão para cumprir domiciliar, e cobra o mesmo tratamento.
Liberdade de Márcio Poncio vira argumento em defesa de Deolane
Dayanne compara o caso da irmã ao de Márcio Poncio, que deixou a prisão para cumprir domiciliar, e cobra o mesmo tratamento
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Dayanne compara o caso da irmã ao de Márcio Poncio, que deixou a prisão para cumprir domiciliar, e cobra o mesmo tratamento.
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