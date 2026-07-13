Enejota é manobrado durante a chegada à BR Marinas Bracuhy, em Angra dos ReisFoto: Naldinho
Bomba! Superiate de R$ 120 milhões de Neymar chegou há pouco em Angra
Batizado de Enejota, gigante de aproximadamente 46 metros tem heliponto, seis suítes e cerca de 800 metros quadrados de área
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Liberdade de Márcio Poncio vira argumento em defesa de Deolane
Dayanne compara o caso da irmã ao de Márcio Poncio, que deixou a prisão para cumprir domiciliar, e cobra o mesmo tratamento
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Começa hoje a corrida pela coroa do Miss Brasil
Confinamento reúne 33 candidatas no Paraná; final será no dia 25, em São Paulo, com transmissão nacional pela Record
Gabi Martins transforma luto em conteúdo e explica vídeo
Cantora diz que já estava sendo filmada ao receber a notícia da morte do tio e promete ter mais cuidado nas redes
Luana diz que fuma maconha há 30 anos e quer pôr coleira em Virginia
Atriz critica Virginia por divulgar soroterapia, pede "coleira" e prisão, mas admite fumar maconha diariamente há três décadas
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