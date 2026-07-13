Enejota é manobrado durante a chegada à BR Marinas Bracuhy, em Angra dos Reis - Foto: Naldinho

Enejota é manobrado durante a chegada à BR Marinas Bracuhy, em Angra dos ReisFoto: Naldinho

Publicado 13/07/2026 11:43 | Atualizado 13/07/2026 11:47

Bomba! A Coluna Andrei Lara, do jornal O Dia, teve acesso às imagens da chegada do Enejota, novo superiate de Neymar, à BR Marinas Bracuhy, em Angra dos Reis. A embarcação chegou ao local há pouco, na manhã desta segunda-feira, 13.

A embarcação impressiona pelo tamanho, pela imponência e pelo luxo. Com aproximadamente 150 pés, o equivalente a cerca de 46 metros de comprimento, o superiate é avaliado em aproximadamente R$ 120 milhões.

O verdadeiro palácio sobre as águas conta com heliponto, seis suítes e cerca de 800 metros quadrados de área, reunindo conforto, sofisticação e uma estrutura digna de uma estrela internacional.

As imagens mostram o gigante sendo manobrado nas águas do Bracuhy, sob os olhares atentos de funcionários e de quem acompanhava a chegada.

Imponente, moderno e impossível de passar despercebido, o Enejota promete se tornar uma das grandes atrações da Costa Verde. Neymar não chegou de mansinho. Chegou com 46 metros de puro luxo e R$ 120 milhões flutuando em Angra dos Reis.