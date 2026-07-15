Dudu Camargo anunciou o salto de seguidores de Mari durante 'A Casa do Patrão' com falso entusiasmo - Reprodução/Record

Dudu Camargo anunciou o salto de seguidores de Mari durante 'A Casa do Patrão' com falso entusiasmo Reprodução/Record

Publicado 15/07/2026 11:04

Mari entrou em “A Casa do Patrão” com 1,4 mil seguidores e chegou a quase 14 mil. Em vez de vender que a participante multiplicou por dez o público nas redes, Dudu Camargo entregou a informação com a animação de quem anuncia corte de salário.

O número já é pequeno perto do que participantes de outros realities costumam conquistar. Mas a forma derrotista como a novidade foi apresentada deixou tudo ainda pior. Parecia que a própria Record estava fazendo questão de provar que o programa passou sem deixar grandes rastros.

Dudu ainda teve coragem de mostrar os números. Já a emissora parece ter adotado uma estratégia curiosa: em vez de maquiar o fracasso, resolveu colocá-lo no telão. “A Casa do Patrão” acabou, mas a Record continua servindo o atestado de derrota.