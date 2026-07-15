Dudu Camargo anunciou o salto de seguidores de Mari durante 'A Casa do Patrão' com falso entusiasmo Reprodução/Record
Record escancara o próprio fracasso
Mari multiplicou por dez o público nas redes, mas o anúncio derrotista reforçou a impressão de que o reality passou sem impacto
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Virginia compra andar abaixo de Neymar e reacende climão com Bruna
Influenciadora comprou imóvel avaliado em mais de R$ 20 milhões logo abaixo do jogador, e o histórico com Bruna voltou à cena
Ronaldo Esper fala de Luciana Gimenez e tropeça nos vasos do cemitério
Após criticar o corpo da apresentadora, estilista viu Felipe Campos relembrar os vasos retirados de um cemitério
Saory diz que não a deixam gostar de Dudu Camargo
Noiva de Dudu Camargo fala em preconceito, enquanto a internet insiste em investigar a sexualidade do apresentador
Carlinhos Maia e seu ‘hétero de Taubaté’ seguem na enrolação
Carlinhos pede namoro nos comentários, Lucas Lobato quer um pedido bonito e a amizade já parece união estável
Virginia vaza a própria foto e finge procurar o culpado
Influenciadora apareceu no colo de Vini Jr. na Sardenha, e o suposto vazamento virou mais um capítulo da novela do casal
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