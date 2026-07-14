Lucas Lobato e Carlinhos Maia seguem alimentando as especulações sobre a relação dos dois Reprodução/ rede social
Carlinhos Maia e seu ‘hétero de Taubaté’ seguem na enrolação
Carlinhos pede namoro nos comentários, Lucas Lobato quer um pedido bonito e a amizade já parece união estável
Carlinhos Maia e seu ‘hétero de Taubaté’ seguem na enrolação
Carlinhos pede namoro nos comentários, Lucas Lobato quer um pedido bonito e a amizade já parece união estável
Virginia vaza a própria foto e finge procurar o culpado
Influenciadora apareceu no colo de Vini Jr. na Sardenha, e o suposto vazamento virou mais um capítulo da novela do casal
Bomba! Superiate de R$ 120 milhões de Neymar chegou há pouco em Angra
Batizado de Enejota, gigante de aproximadamente 46 metros tem heliponto, seis suítes e cerca de 800 metros quadrados de área
Liberdade de Márcio Poncio vira argumento em defesa de Deolane
Dayanne compara o caso da irmã ao de Márcio Poncio, que deixou a prisão para cumprir domiciliar, e cobra o mesmo tratamento.
Começa hoje a corrida pela coroa do Miss Brasil
Confinamento reúne 33 candidatas no Paraná; final será no dia 25, em São Paulo, com transmissão nacional pela Record
Gabi Martins transforma luto em conteúdo e explica vídeo
Cantora diz que já estava sendo filmada ao receber a notícia da morte do tio e promete ter mais cuidado nas redes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.