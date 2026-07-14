Lucas Lobato e Carlinhos Maia seguem alimentando as especulações sobre a relação dos dois - Reprodução/ rede social

Lucas Lobato e Carlinhos Maia seguem alimentando as especulações sobre a relação dos dois Reprodução/ rede social

Publicado 14/07/2026 08:30

Lucas Lobato publicou fotos de mais uma viagem ao lado de Carlinhos Maia. Nos comentários, Carlinhos escreveu: “Namora comigo logo e acaba com tudo”. Lucas respondeu que queria um pedido bonitinho. Ah, sim. O famoso “hétero de Taubaté” agora também exige romantismo.

Eles viajam juntos, vivem grudados, trocam intimidade em público e continuam vendendo a história de que é tudo amizade. Claro. Uma amizade delicada, intensa e com negociação de pedido de namoro nos comentários.

Ninguém está exigindo casamento, aliança ou cerimônia. Mas essa versão do “ele é hétero” já está mais criativa do que o próprio flerte. Assumam logo o rolo e deixem a fofoca evoluir. Porque, desse jeito, essa amizade já está praticamente em união estável.