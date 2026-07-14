Saory Cardoso falou sobre críticas ao relacionamento com Dudu Camargo - Reprodução/Instagram

Saory Cardoso falou sobre críticas ao relacionamento com Dudu Camargo Reprodução/Instagram

Publicado 14/07/2026 10:00

Saory Cardoso contou no Sensacional, da RedeTV!, apresentado por Daniela Albuquerque, que sofre preconceito por namorar Dudu Camargo, como se não tivesse o direito de gostar dele. Tem, claro. O coração é dela. O problema é que a internet não quer acompanhar o namoro, quer fazer investigação completa.

Há anos, Dudu convive com especulações sobre sua sexualidade. O assunto ganhou novo fôlego depois que um jornalista afirmou ter vivido um envolvimento com ele, versão negada pelo apresentador. Desde então, parte do público trata Saory como namorada de fachada, enganada ou participante de um roteiro que só existe na cabeça dos outros.

Saory pode gostar de Dudu, Dudu pode gostar de quem quiser, e ninguém precisa apresentar laudo afetivo nas redes. Mas pedir que a internet abandone a fofoca? Aí também já é querer acabar com o nosso trabalho.