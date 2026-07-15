Ronaldo Esper criticou o corpo de Luciana Gimenez (foto) e acabou vendo o caso dos vasos voltar à tona - Reprodução/Redes Sociais

Ronaldo Esper criticou o corpo de Luciana Gimenez (foto) e acabou vendo o caso dos vasos voltar à tona Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/07/2026 07:00 | Atualizado 15/07/2026 11:29

Ronaldo Esper resolveu analisar fotos de Luciana Gimenez de biquíni e afirmou que a apresentadora está gorda. Disse ainda que, por ser uma personalidade pública, ela deveria cuidar melhor da própria imagem. Luciana respondeu sem perder a pose: admitiu estar se sentindo “meio gorda”, mas avisou que preferia não dizer o que pensava sobre ele.

Quem também entrou na conversa foi Felipeh Campos, que saiu em defesa da apresentadora e lembrou um detalhe nada decorativo da biografia do estilista: a famosa história dos vasos retirados de um cemitério. Segundo Felipeh, na época da confusão, Luciana teria pedido à equipe que não explorasse o assunto e ainda continuou apoiando Ronaldo.

Moral da história: gordura se perde com dieta e academia. Já telhado de vidro não aguenta nem uma pedrinha, muito menos um vaso.