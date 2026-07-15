Virginia Fonseca comprou um andar inteiro no mesmo edifício de Neymar, em Itapema, Santa Catarina - Reprodução do Instagram

Virginia Fonseca comprou um andar inteiro no mesmo edifício de Neymar, em Itapema, Santa CatarinaReprodução do Instagram

Publicado 15/07/2026 08:30

Virginia Fonseca agora também resolveu causar no mercado imobiliário. A influenciadora comprou um andar inteiro no Edify One, em Itapema, Santa Catarina. São mais de 400 metros quadrados, cinco suítes, dependência para funcionários e elevador com acesso direto ao apartamento. O preço não foi revelado, mas unidades semelhantes passam dos R$ 20 milhões. Pobrezinha, vai precisar fazer mais umas publis.

Mas o luxo nem é a melhor parte da história. O apartamento de Virginia fica logo abaixo do imóvel de Neymar. Isso mesmo: depois da famosa ligação para o jogador durante a madrugada, agora ela resolveu comprar um andar no mesmo prédio. Bruna Biancardi deve ter recebido a notícia e pedido ao síndico para bloquear o interfone depois das 22h.

O edifício só deve ser entregue em 2028. A obra ainda nem terminou, mas a reunião de condomínio já promete render mais que muito reality show.

