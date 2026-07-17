Alexandre Nero viverá o pai do personagem de Juliano Floss em ‘Paraíso Perdido’ - Reprodução / Instagram

Alexandre Nero viverá o pai do personagem de Juliano Floss em ‘Paraíso Perdido’Reprodução / Instagram

Publicado 17/07/2026 12:05

Juliano Floss foi aprovado nos testes de ‘Paraíso Perdido’, próxima novela do Globoplay, e fará sua estreia como ator. Ele viverá Heitor, filho de Werneck, personagem de Alexandre Nero.

Na trama, pai e filho vão se apaixonar pela mesma mulher e formar um intenso triângulo amoroso. A identidade da disputada, porém, ainda não foi revelada. Nelson Rodrigues certamente aprovaria a confusão.

Na coluna de ontem, esta coluna já havia contado que Juliano ganhou o papel sem ter DRT, o registro profissional de ator, e que a escalação provocou reação do Sindicato dos Artistas do Rio.

Sem experiência em novelas, Juliano já vai estrear disputando mulher com o próprio pai. Começou devagarzinho, graças a Deus.