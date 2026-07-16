Lucas Guimarães e Andrew Garcia têm exibido nas redes uma intimidade que dispensa explicaçõesFoto: Instagram
Lucas Guimarães engata affair com enteado de Manu Bahtidão
Lucas e Andrew Garcia aparecem cada vez mais íntimos e já não parecem muito interessados em esconder o affair
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Juliano Floss ganha novela sem DRT e sindicato parte para cima
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Influenciadora comprou imóvel avaliado em mais de R$ 20 milhões logo abaixo do jogador, e o histórico com Bruna voltou à cena
Ronaldo Esper fala de Luciana Gimenez e tropeça nos vasos do cemitério
Após criticar o corpo da apresentadora, estilista viu Felipeh Campos relembrar os vasos retirados de um cemitério
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