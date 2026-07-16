Lucas Guimarães e Andrew Garcia têm exibido nas redes uma intimidade que dispensa explicações - Foto: Instagram

Lucas Guimarães e Andrew Garcia têm exibido nas redes uma intimidade que dispensa explicaçõesFoto: Instagram

Publicado 16/07/2026 10:00

Lucas Guimarães e Andrew Garcia, enteado de Manu Bahtidão, já passaram da fase de deixar a internet desconfiada. Os dois estão de caso e, pelas postagens, também não parecem muito empenhados em esconder. A discrição, nesse romance, entrou apenas como figurante.

Depois do fim do casamento com Carlinhos Maia, Lucas resolveu aproveitar a solteirice com a dedicação de quem não gosta de deixar vaga aberta por muito tempo. Andrew apareceu no roteiro e os registros dos dois têm mais intimidade do que muito casal com aliança no dedo.

Por enquanto, nenhum deles colocou nome, data ou contrato na relação. Mas também não é preciso legenda para entender certas imagens. Quem viu, entendeu. E quem ainda não viu certamente receberá no grupo da família.

No universo das celebridades, assumir virou detalhe burocrático. O affair, pelo visto, já está funcionando em horário integral.