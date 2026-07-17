Bruna Karla trava uma disputa de R$ 2,5 milhões com a MK Publicitá - Foto: reprodução

Bruna Karla trava uma disputa de R$ 2,5 milhões com a MK PublicitáFoto: reprodução

Publicado 17/07/2026 07:00

A guerra de R$ 2,5 milhões entre a famosa cantora gospel Bruna Karla e a MK Publicitá ganhou mais um capítulo. A cantora pediu uma perícia contábil para descobrir quanto suas músicas renderam à gravadora ao longo de mais de duas décadas, mas a Justiça negou.



A juíza entendeu que os documentos e depoimentos já reunidos são suficientes para julgar o processo. Traduzindo: Bruna queria abrir o cofre, mas, por enquanto, ficou só olhando pelo buraco da fechadura.



A MK também levou um puxão de orelha e precisou corrigir uma procuração apresentada sem assinatura. Nessa briga gospel, até a papelada parece precisar de oração.



O processo segue em segredo de Justiça. Mas a paz, essa já deixou o coral faz tempo.