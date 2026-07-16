CBF traça objetivos para que a Seleção chegue mais forte e confiante à Copa do Mundo de 2030 - Lucas Figueiredo / CBF

CBF traça objetivos para que a Seleção chegue mais forte e confiante à Copa do Mundo de 2030Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 16/07/2026 11:00

A CBF já desenhou o caminho da Seleção até a Copa de 2030 e colocou duas metas importantes no horizonte: conquistar a Copa América de 2028 e terminar as Eliminatórias Sul-Americanas na liderança.

O plano é ambicioso, como deve ser para quem carrega cinco estrelas no peito. A ideia é chegar ao próximo Mundial com resultados, confiança e menos espaço para improviso de última hora.

Claro que futebol não aceita promessa no papel sem cobrar em campo. Mas, depois de tantos ciclos marcados por mudanças e incertezas, ver a entidade estabelecer objetivos claros já é um bom começo.

Agora, falta a parte mais delicada: fazer a bola concordar com o planejamento.