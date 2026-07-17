Virginia Fonseca aparece entre os principais nomes das campanhas publicitárias da Blaze - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca aparece entre os principais nomes das campanhas publicitárias da BlazeReprodução/Instagram

Publicado 17/07/2026 08:30

A Blaze gastou R$ 330 milhões em publicidade entre janeiro e novembro de 2025. No meio desse caminhão de dinheiro está Virginia Fonseca, uma das principais vitrines da casa de apostas. Segundo o balancete da Blaze referente ao período, a VF Digital, empresa ligada à influenciadora, aparece com R$ 6,4 milhões em compromissos firmados. Desse valor, R$ 2,77 milhões já haviam sido pagos e cerca de R$ 3,6 milhões ainda constavam como pendentes.

Agora, a influenciadora e a Blaze enfrentam uma ação do Ministério Público do Distrito Federal, que pede R$ 120 milhões por danos morais coletivos. Entre as acusações está uma publicidade na qual Virginia incentivou apostas na vitória de Cabo Verde sobre a Argentina.

O Ministério Público também aponta que ela poderia receber 30% sobre as perdas dos apostadores levados por suas divulgações. Quanto mais o seguidor perdia, mais a conta poderia sorrir para o outro lado da tela.

Virginia apostou em Cabo Verde. Agora, a zebra pode bater à porta dela. E, na Justiça, não existe bônus para recuperar o prejuízo.