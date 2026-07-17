Virginia, Luísa Sonza e Nicole Bahls curtem noitada na Itália - Reprodução / Instagram

Virginia, Luísa Sonza e Nicole Bahls curtem noitada na ItáliaReprodução / Instagram

Publicado 17/07/2026 13:12 | Atualizado 17/07/2026 16:12

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Ao publicar uma foto do grupo reunido, a influenciadora brincou: "As meninas resolveram sair". As quatro escolheram produções elegantes para curtir a noite na ilha italiana, um dos destinos mais procurados durante o verão europeu.Virginia e Nicole já haviam se encontrado por acaso na última quarta-feira (15), durante um jantar no país. Desta vez, elas contaram com a companhia de Luísa Sonza e Duda Freire no passeio.Vini Jr. também apareceu nos registros da noite. O jogador surgiu em um vídeo publicado por Virginia e voltou a alimentar os rumores de uma reconciliação entre os dois.As especulações ganharam força após a influenciadora participar da comemoração de aniversário do atleta, realizada recentemente em um iate. Até o momento, os dois não confirmaram publicamente a retomada do relacionamento.