Milton Nascimento é internado no Rio para tratar pneumoniaReprodução / YouTube
Segundo o comunicado, o artista deu entrada no hospital na quinta-feira (16). A equipe informou que ele apresenta quadro estável, responde bem ao tratamento e recebe acompanhamento médico.
"Informamos que o artista Milton Nascimento encontra-se internado desde ontem (16), para tratar uma pneumonia, intercorrência comum em seu atual quadro de saúde. Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais. A previsão é que ele receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa, visando o seu conforto", diz o comunicado.
O cantor, um dos principais nomes do Clube da Esquina, passou por consultas e por uma série de exames antes da confirmação da doença. A DCL é uma condição neurodegenerativa progressiva associada ao acúmulo anormal da proteína alfa-sinucleína no cérebro, que forma os chamados Corpos de Lewy.
A doença pode afetar funções cognitivas e motoras, além de provocar alterações no sono e alucinações. A equipe do artista não informou uma data exata para a saída do hospital, mas afirmou que a expectativa é de que ele continue o tratamento em casa.
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