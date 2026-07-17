Milton Nascimento é internado no Rio para tratar pneumonia - Reprodução / YouTube

Milton Nascimento é internado no Rio para tratar pneumoniaReprodução / YouTube

Publicado 17/07/2026 12:07

Rio - Milton Nascimento, de 83 anos, está internado no Rio para tratar uma pneumonia. A informação foi confirmada pela equipe do cantor nesta sexta-feira (17), por meio de uma publicação nas redes sociais.

fotogaleria

Segundo o comunicado, o artista deu entrada no hospital na quinta-feira (16). A equipe informou que ele apresenta quadro estável, responde bem ao tratamento e recebe acompanhamento médico.



"Informamos que o artista Milton Nascimento encontra-se internado desde ontem (16), para tratar uma pneumonia, intercorrência comum em seu atual quadro de saúde. Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais. A previsão é que ele receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa, visando o seu conforto", diz o comunicado. Segundo o comunicado, o artista deu entrada no hospital na quinta-feira (16). A equipe informou que ele apresenta quadro estável, responde bem ao tratamento e recebe acompanhamento médico."Informamos que o artista Milton Nascimento encontra-se internado desde ontem (16), para tratar uma pneumonia, intercorrência comum em seu atual quadro de saúde. Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais. A previsão é que ele receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa, visando o seu conforto", diz o comunicado.

No ano passado, Augusto Nascimento, recebeu o diagnóstico de Demência por Corpos de Lewy (DCL) . Segundo ele, os primeiros sinais apareceram ao longo de 2025, quando Milton passou a apresentar lapsos de memória, manter o olhar fixo por alguns momentos e repetir histórias.