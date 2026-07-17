Milton Nascimento é internado no Rio para tratar pneumoniaReprodução / YouTube

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Letícia Montrezor
Rio - Milton Nascimento, de 83 anos, está internado no Rio para tratar uma pneumonia. A informação foi confirmada pela equipe do cantor nesta sexta-feira (17), por meio de uma publicação nas redes sociais.
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Segundo o comunicado, o artista deu entrada no hospital na quinta-feira (16). A equipe informou que ele apresenta quadro estável, responde bem ao tratamento e recebe acompanhamento médico.

"Informamos que o artista Milton Nascimento encontra-se internado desde ontem (16), para tratar uma pneumonia, intercorrência comum em seu atual quadro de saúde. Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais. A previsão é que ele receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa, visando o seu conforto", diz o comunicado.
No ano passado, Augusto Nascimento, recebeu o diagnóstico de Demência por Corpos de Lewy (DCL). Segundo ele, os primeiros sinais apareceram ao longo de 2025, quando Milton passou a apresentar lapsos de memória, manter o olhar fixo por alguns momentos e repetir histórias.
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O cantor, um dos principais nomes do Clube da Esquina, passou por consultas e por uma série de exames antes da confirmação da doença. A DCL é uma condição neurodegenerativa progressiva associada ao acúmulo anormal da proteína alfa-sinucleína no cérebro, que forma os chamados Corpos de Lewy.

A doença pode afetar funções cognitivas e motoras, além de provocar alterações no sono e alucinações. A equipe do artista não informou uma data exata para a saída do hospital, mas afirmou que a expectativa é de que ele continue o tratamento em casa.