Jornalista Renato Machado foi velado na capela 8 do Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona NorteReginaldo Pimenta

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Mylena Moura
Rio - O corpo do jornalista Renato Machado foi velado na capela 8 do crematório e Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária, nesta sexta-feira (17). O ex-apresentador do "Bom Dia Brasil", da TV Globo, estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul, e morreu aos 83 anos na manhã desta quinta (16), devido uma insuficiência cardíaca.
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Sob forte comoção, amigos e familiares, incluindo a mulher de Renato, a também jornalista Mônica Morel, estiveram presentes. Na cerimônia de despedida, foram colocados uma bandeira do Botafogo e um chapéu, acessório usado pelo jornalista no dia a dia que se tornou marca registrada. O fim do velório, por volta das 14h20, foi marcado por aplausos. A cerimônia de cremação ocorreu em seguida. 
A equipe do telejornal, no qual o ex-apresentador esteve à frente entre 1996 e 2010, enviou uma coroa de flores com a mensagem: "Com carinho e saudades do amigos do 'Bom Dia Brasil'". No mesmo programa, ele também exerceu a função de editor-chefe e participou da reformulação do telejornal. Durante o período, dividiu a bancada com Leilane Neubarth e, mais tarde, com Renata Vasconcellos.
Ao O DIA, a jornalista homenageou o antigo colega de trabalho, recordando os momentos que viveram juntos. "A relação na bancada [jornal] era ótima, mas fora era muito melhor. O 'Bom Dia Brasil' tinha umas características sensacionais, como a gente trabalhava muito cedo, a gente em geral se encontrava depois para almoçar. Então eram muitos almoços, muitos vinhos e a gente se divertia muito", disse Leilane.

"O Renato sempre vai ser uma pessoa muito divertida. O Renato tinha um humor muito especial, porque ele era uma pessoa muito culta, estava sempre brincando, sempre fazendo uma piada... E o humor de uma pessoa inteligente é um humor especial. Então, todo o tempo que a gente teve junto foi um tempo de aprendizado e eu só tenho a agradecer", afirmou a ex-apresentadora.

Pouco tempo antes do falecimento, inclusive, os amigos tinham marcado um reencontro que não pôde acontecer. "Porque eu me despedi do jornalismo diário semana passada e nos falamos por mensagem. E ele tinha sido internado. E aí, a gente combinou [de almoçar], ele estava em casa já. [...] O combinado era quando ele melhorasse, a gente ia almoçar junto de novo. Quem sabe a gente almoça lá em cima?".

Ela também contou quais os aprendizados o ícone do telejornalismo deixou para os profissionais que estão trilhando os primeiros passos na carreira. "Acho que o ensinamento é: "Leia, leia, leia, estude, aprenda, se interesse'. Renato era uma pessoa muito atenta, muito culta. Então, eu acho que não dá para você ser jornalista sem ter interesse na vida, na cultura. E acho que isso ali mostrou a vida inteira que tinha", concluiu.
O escritor e jornalista Edney Silvestre também ressaltou o legado do amigo. "Que pessoa, que vida rica que ele teve e que prazer ele tinha em chegar adiante das câmaras e partilhar. Não apenas conosco, a gente estava lá como os aluninhos dele. Mas conversar com as pessoas... Ele era aquele amigo inteligente que todo mundo tem. [...] Ele sempre tinha uma opinião, você podia concordar ou não, mas ele tinha. É uma perda muito grande para o país".
A apresentadora do "RJ2", Ana Luiza Guimarães, lamentou a perda. "Foi um grande jornalista, grande colega, grande amigo, um homem de uma elegância de alma incomparável. Ele vai fazer uma falta imensa. [...] Eu não era titular do 'Bom Dia Brasil', mas tive a grande alegria de poder dividir a bancada com ele algumas vezes. [Uma grande perda] para o telejornalismo, com certeza", falou a jornalista.
A atriz Vanessa Gerbelli homenageou o ex-apresentador. "Ele sempre foi um gentleman [cavaleiro], uma pessoa muito inspiradora, que eu gosto demais, por isso que eu não podia faltar. [Renato deixou o legado] da gentileza, da cultura, do bom jornalismo, da pessoa muito oportuna, assim, no sentido de saber exatamente o que dizer na hora certa".
A artista é ex-namorada do enteado de Renato, o ex-ator e diplomata Gabriel Falcão. Os dois viveram um relacionamento entre 2013 e 2015.
Ícone do jornalismo
Referência do telejornalismo brasileiro, construiu uma trajetória de mais de quatro décadas na TV Globo. Ao longo da carreira, também apresentou o "Jornal da Globo" e o "RJTV", integrou a bancada do "Jornal Nacional" e atuou como repórter especial e correspondente internacional.

Antes de entrar no jornalismo, trabalhou como ator, dublador e integrou o Teatro Oficina. Em 1967, mudou-se para Londres após ser aprovado em um concurso da BBC, onde atuou no rádio.

De volta ao Brasil, ingressou no "Jornal do Brasil" como tradutor. Depois, tornou-se repórter e editor de Internacional, com destaque para a cobertura de política externa e assuntos internacionais.

Convidado por Armando Nogueira, chegou à TV Globo em 1982. Um de seus primeiros trabalhos na emissora foi a cobertura da Guerra das Malvinas. A experiência em temas internacionais e a fluência em inglês e francês ajudaram a consolidar seu espaço no canal.

No ano seguinte, assumiu o posto de correspondente em Londres, onde permaneceu até 1988. Da Europa, acompanhou acontecimentos como o desastre nuclear de Chernobyl, os atentados terroristas em Paris, as celebrações pelos 40 anos do Dia D e o crescimento de Ayrton Senna na Fórmula 1.

Durante a cobertura dos atentados em Paris, em 1986, Renato chegou a ser detido pela polícia francesa ao lado do repórter cinematográfico Paulo Pimentel. A equipe filmava a área externa de um presídio onde estaria um suspeito dos ataques quando foi abordada por um agente.

"Era um edifício grande, que tomava todo o quarteirão. Percorremos a avenida filmando, de dentro do carro, e um guarda achou que nossa movimentação era estranha. Evidentemente, parou o carro e nos prendeu. Foi a minha prisão mais longa. O guarda nos levou a uma guarita em alguma altura da murada e, assim como nas outras vezes, retirou a fita da câmera e confiscou nossos passaportes", relembrou ao Memória Globo.

Renato também realizou reportagens na América Central durante conflitos armados na região e entrevistou Daniel Ortega. Ao longo da carreira, enfrentou situações de risco em coberturas de guerras e crises políticas.

De volta ao Brasil, em 1988, passou a trabalhar como repórter especial. Participou da cobertura da redemocratização do Chile, das eleições presidenciais de 1989 e da queda do ditador Alfredo Stroessner, no Paraguai. Na ocasião, revelou que o Brasil concederia asilo político ao ex-presidente paraguaio.

Renato também viveu um momento de tensão durante uma reportagem para o "Globo Repórter", ao voar em um caça da Força Aérea Brasileira.

Em 1990, deixou a Globo e seguiu para a TV Manchete, onde cobriu a Guerra do Golfo. Retornou à emissora carioca no ano seguinte e participou de coberturas, como o impeachment do ex-presidente Fernando Collor e a morte do piloto Ayrton Senna.

Em 1996, assumiu a bancada e a função de editor-chefe do "Bom Dia Brasil". Nos 15 anos em que esteve no programa, ajudou a adotar um formato mais dinâmico, com maior interação entre os apresentadores, entradas ao vivo e presença de comentaristas.

Em setembro de 2011, voltou a Londres como correspondente internacional. No período, acompanhou a crise econômica europeia e os ataques ao jornal francês "Charlie Hebdo", em 2015.

Renato passou o posto para a jornalista Cecília Malan em janeiro de 2016 e retornou ao Rio. Como repórter especial do "Globo Repórter", assinou trabalhos como "A arte como passaporte", sobre projetos de música e dança capazes de transformar a realidade de famílias de baixa renda. A edição recebeu indicação ao Emmy Internacional na categoria atualidade.
Paixão pelos vinhos

Além do telejornalismo, Renato também construiu uma trajetória ligada ao universo dos vinhos. Entre 2004 e 2009, apresentou o "Menu Confiança", do GNT, ao lado do chef Claude Troisgros. Enquanto o francês preparava os pratos, o jornalista escolhia as bebidas e explicava as harmonizações.

O jornalista também comandou a série documental "Reserva Especial", na qual percorreu regiões produtoras da França, como Champagne, Bordeaux, Borgonha e Provença. Em 2014, apresentou no "Jornal Hoje" uma série de reportagens sobre a relação entre a bebida, a gastronomia, a cultura e as características naturais do sul francês.

Após deixar a TV Globo, em 2021, passou a dedicar mais tempo ao tema. Gravou o documentário "Uma semana na Provence", exibido pelo canal Sabor & Arte, lançou um curso on-line sobre vinhos franceses e manteve nas redes sociais conteúdos sobre viagens, visitas a vinícolas e curiosidades sobre a bebida.
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Jornalista Renato Machado foi velado na capela 8 do Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Norte
Corpo do jornalista Renato Machado foi velado no Caju
Familiares e amigos de Renato Machado deram último adeus no velório do jornalista
Equipe do ’Bom Dia Brasil’ enviou coroa de flores para Renato Machado, que morreu aos 83 anos no Rio
Renato Machado foi velado no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Norte do Rio
Renato Machado, que morreu aos 83 anos, foi velado na Zona Norte do Rio
Ana Luiza Guimarães foi ao velório de Renato Machado, no Caju, Zona Portuária do Rio
Leilane Neubarth esteve presente no velório do jornalista Renato Machado
Leilane Neubarth e Edney Silvestre
Edney Silvestre compareceu ao velório do jornalista Renato Machado
Vanessa Gerbelli esteve presente no velório do jornalista Renato Machado