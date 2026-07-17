Interdição da via ocorreu durante ocorrência da Polícia Militar na área - Reprodução/Redes sociais

Interdição da via ocorreu durante ocorrência da Polícia Militar na áreaReprodução/Redes sociais

Publicado 17/07/2026 20:38 | Atualizado 17/07/2026 21:59

Rio – A Estrada dos Bandeirantes ficou interditada nos dois sentidos na noite desta sexta-feira (17), na altura da estação BRT Vila Sapê, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste.

De acordo com informações do Centro de Operações Rio, o fechamento da via aconteceu em meio a uma ocorrência policial na região. Por volta de 20h24, o COR informou que a estrada teve a circulação normalizada assim como também foi normalizada a circulação dos BRT.

Estrada dos Bandeirantes é interditada após protesto por ocorrência policial



Reprodução: Redes sociais pic.twitter.com/GjaMbwsXBN — Jornal O Dia (@jornalodia) July 17, 2026

Segundo relatos divulgados nas redes sociais, moradores realizam uma manifestação na comunidade da Vila Sapê. As informações preliminares apontam que o protesto seria motivado por uma operação policial na localidade.



A interdição impactou diretamente o funcionamento de linhas do sistema BRT. A Mobi-Rio informou que as seguintes linhas sofreram alterações em seus trajetos:



* 31 – Alvorada x Vicente de Carvalho

* 35 – Alvorada x Madureira

* 40 – Alvorada x Madureira Expresso

* 41 – Recreio x Madureira

* 46 – Alvorada x Penha



Até o momento, a Polícia Militar não divulgou informações oficiais sobre a operação mencionada pelos manifestantes nem sobre eventuais ocorrências registradas no local. Segundo relatos divulgados nas redes sociais, moradores realizam uma manifestação na comunidade da Vila Sapê. As informações preliminares apontam que o protesto seria motivado por uma operação policial na localidade.A interdição impactou diretamente o funcionamento de linhas do sistema BRT. A Mobi-Rio informou que as seguintes linhas sofreram alterações em seus trajetos:* 31 – Alvorada x Vicente de Carvalho* 35 – Alvorada x Madureira* 40 – Alvorada x Madureira Expresso* 41 – Recreio x Madureira* 46 – Alvorada x PenhaAté o momento, a Polícia Militar não divulgou informações oficiais sobre a operação mencionada pelos manifestantes nem sobre eventuais ocorrências registradas no local.

Conflitos na região

A região de Jacarepaguá tem sido palco de intensos confrontos entre criminosos. Nas últimas semanas, tiroteios assustaram moradores na Cidade de Deus, onde as polícias Civil e Militar realizaram a Operação Contenção, na terça-feira (14), para cumprir mais de 40 mandados de busca e apreensão . A violência ainda abrange áreas como Rio das Pedras, Curicica e Muzema.

Na quinta-feira, os bandidos colocaram fogo em pneus e sequestraram três ônibus para obstruir vias na Gardênia Azul, incluindo a Avenida Ayrton Senna. De acordo com a PM, a represália aconteceu após a apreensão de um adolescente e a prisão de uma mulher por tráfico de drogas.