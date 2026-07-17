Interdição da via ocorreu durante ocorrência da Polícia Militar na áreaReprodução/Redes sociais

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Leonardo Brito
Rio – A Estrada dos Bandeirantes ficou interditada nos dois sentidos na noite desta sexta-feira (17), na altura da estação BRT Vila Sapê, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste.
De acordo com informações do Centro de Operações Rio, o fechamento da via aconteceu em meio a uma ocorrência policial na região. Por volta de 20h24, o COR informou que a estrada teve a circulação normalizada assim como também foi normalizada a circulação dos BRT. 
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Segundo relatos divulgados nas redes sociais, moradores realizam uma manifestação na comunidade da Vila Sapê. As informações preliminares apontam que o protesto seria motivado por uma operação policial na localidade.

A interdição impactou diretamente o funcionamento de linhas do sistema BRT. A Mobi-Rio informou que as seguintes linhas sofreram alterações em seus trajetos:

* 31 – Alvorada x Vicente de Carvalho
* 35 – Alvorada x Madureira
* 40 – Alvorada x Madureira Expresso
* 41 – Recreio x Madureira
* 46 – Alvorada x Penha

Até o momento, a Polícia Militar não divulgou informações oficiais sobre a operação mencionada pelos manifestantes nem sobre eventuais ocorrências registradas no local. 
Conflitos na região 
A região de Jacarepaguá tem sido palco de intensos confrontos entre criminosos. Nas últimas semanas, tiroteios assustaram moradores na Cidade de Deus, onde as polícias Civil e Militar realizaram a Operação Contenção, na terça-feira (14), para cumprir mais de 40 mandados de busca e apreensão. A violência ainda abrange áreas como Rio das Pedras, Curicica e Muzema.
Na quinta-feira, os bandidos colocaram fogo em pneus e sequestraram três ônibus para obstruir vias na Gardênia Azul, incluindo a Avenida Ayrton Senna. De acordo com a PM, a represália aconteceu após a apreensão de um adolescente e a prisão de uma mulher por tráfico de drogas.