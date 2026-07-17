A reativação integra o processo de reorganização da rede municipal - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

A reativação integra o processo de reorganização da rede municipalReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 17/07/2026 17:05

Rio - A antiga linha 222, que liga o Grajaú à Gamboa, vai retomar a operação neste domingo (19), após ficar inoperante em janeiro. Na fase inicial, a frota circulará com a numeração LECD 155, voltando a atender os passageiros com micro-ônibus. O itinerário será ampliado até a Praça Edmundo Rego, na Zona Norte , que passa a ser o ponto inicial e final do serviço.