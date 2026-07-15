Rio - Rodoviários e empresas de ônibus participaram de uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ), nesta quarta-feira (15). A sessão, na qual ocorreram negociações sobre a greve, terminou novamente sem acordos.
Segundo o sindicato da categoria, houve divergência em relação ao pagamento dos 30 minutos de descanso e reajuste do valor da cesta básica. O sindicato pediu R$ 1 mil, enquanto o Rio Ônibus ofereceu apenas 5% de aumento. Outra sessão foi marcada para a próxima quarta-feira (22).
Em nota, o Rio Ônibus informou "que houve desenvolvimento nas negociações visando o fechamento do acordo. Esperamos que a situação seja resolvida, afastando de vez a possibilidade de nova greve dos rodoviários."
Até o momento, os ônibus seguem circulando normalmente na capital, mas o estado de greve permanece mantido e novas paralisações não estão descartadas caso as negociações não avancem.
Além do reajuste salarial, do aumento do valor da cesta básica e do pagamento referente ao intervalo, os rodoviários mantiveram outras reivindicações consideradas prioritárias. Entre elas estão melhorias nas condições de trabalho e a ampliação da assistência médica.
Outro ponto de tensão envolve os profissionais que atuam no sistema BRT. O sindicato critica a manutenção de contratos temporários e defende a contratação dos trabalhadores pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
A categoria também reclama de problemas estruturais enfrentados diariamente, como a falta de banheiros, locais adequados para alimentação e acesso à água potável em terminais e pontos finais. O Rio Ônibus já elevou o percentual de reajuste de 4,39% para 4,5%, que também incidiriam sobre a cesta básica.
Após a audiência, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, se posicionou dizendo que a proposta para os trabalhadores rodoviários foi "vergonhosa". "Eles apenas aumentaram de 4,5% para 5% e não trouxeram nenhuma proposta com relação aos outros itens. Nós temos algumas propostas que são inegociáveis, a questão do intervalo de refeição que não é remunerado e nem é pago, o ticket alimentação que o rodoviário não tem, um aumento digno para cesta básica, água potável nos terminais, o plano de saúde, a questão do BRT, do contrato temporário", afirmou, na ocasião.
"Ou seja, a pauta como um todo que engloba 7 e 8 itens que são prioridade para a categoria, sequer houve nenhuma proposta. Então terminou a audiência sem nenhuma conciliação Mas mais uma vez o tribunal fez um apelo para que eles trouxessem, além desses 5%, que eles já afirmaram que não vão dar mais que isso na questão do salário. Então, nós ficamos na expectativa que na próxima audiência do dia 22, que eles tragam a proposta desses outros itens que a gente apresentou", complementou Sebastião José.
Os rodoviários entraram em greve às 0h no dia 29 de junho e durou três dias, com determinação da Justiça de que 80% da frota estivesse nas ruas. Apesar disso, no primeiro dia, menos de 1.000 coletivos estavam em circulação. Ainda durante o movimento, de acordo com o Rio Ônibus, cerca de 50 veículos foram vandalizados por grevistas.
No dia 1ª deste mês, uma reunião com 1,5 mil trabalhadores decidiu suspender a paralisação, mas manter o estado de greve. A decisão foi tomada na sede social do Sindicato dos Rodoviários, na Estrada do Otaviano, 404, em Rocha Miranda, na Zona Norte.
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