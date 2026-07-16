Relatório preliminar do Cenipa aponta que os dois helicópteros tinham planos de voo semelhantes - Reginaldo Pimenta

Relatório preliminar do Cenipa aponta que os dois helicópteros tinham planos de voo semelhantesReginaldo Pimenta

Publicado 16/07/2026 10:54





Segundo o Cenipa, o helicóptero PP-MAC – que transportava o piloto Alexandre Souza e os passageiros Lucas Brito Chaves, Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale e Gaspar Prim – decolou do aeroporto de Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, e tinha como destino o heliponto Piratas Mall, em Angra dos Reis, na Costa Verde.



Já a outra aeronave, a PR-DJJ, que tinha apenas o piloto Charles Marsillac, saiu do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, com destino ao heliponto Helicentro Guaratiba, na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste.



O relatório preliminar aponta que os helicópteros possuíam planos de voos semelhantes. Os dois previam as Rotas Especiais de Helicópteros (REH) Praia e Grota, além de altitudes coincidentes.



De acordo com o Cenipa, a colisão aconteceu entre as posições conhecidas na aviação como “Tachas” e “Piabas”. Rio - O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), divulgou o relatório preliminar do acidente entre dois helicópteros que matou seis pessoas, incluindo o cantor americano Oliver Tree , em junho. De acordo com as investigações, as aeronaves tinham planos de voos semelhantes.Segundo o Cenipa, o helicóptero PP-MAC – que transportava o piloto Alexandre Souza e os passageiros Lucas Brito Chaves, Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale e Gaspar Prim – decolou do aeroporto de Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, e tinha como destino o heliponto Piratas Mall, em Angra dos Reis, na Costa Verde.Já a outra aeronave, a PR-DJJ, que tinha apenas o piloto Charles Marsillac, saiu do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, com destino ao heliponto Helicentro Guaratiba, na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste.O relatório preliminar aponta que os helicópteros possuíam planos de voos semelhantes. Os dois previam as Rotas Especiais de Helicópteros (REH) Praia e Grota, além de altitudes coincidentes.De acordo com o Cenipa, a colisão aconteceu entre as posições conhecidas na aviação como “Tachas” e “Piabas”.