Criminosos foram flagrados usando uniformes falsos da DracoReprodução/Rede Social
As investigações tiveram origem após a circulação, no último fim de semana, de imagens que mostravam homens armados utilizando uniformes com identificação falsa da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). Os vídeos foram gravados por câmeras de segurança de moradores no último dia 4.
Miliciano Léo Piloto e seus comparsas, que trabalham para o DG de Campo Grande, estão apavorando moradores do bairro Canta Galo, atrás do Park Shopping, no dia em que os traficantes do CV deram um baque na região.— MILÍCIA NEWS RJ (@milicianews) July 11, 2026
Léo é cria da Catingueira, no Magarça.
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De acordo com a especializada, os alvos já eram investigados por participação em milícias. Um deles, o Léo Piloto, havia sido preso em flagrante pela própria Draco, em 2025, pelo crime de constituição de milícia privada, mas posteriormente foi colocado em liberdade. Já Lorran acabou detido, também em flagrante, pelo mesmo crime em 2024 e encontra-se foragido da Justiça desde o início deste ano.
A operação tinha como objetivo cumprir as ordens judiciais, apreender elementos que reforcem as investigações e identificar outros integrantes da organização criminosa, mas as medidas não foram localizadas ou cumpridas com sucesso.
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