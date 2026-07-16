Criminosos foram flagrados usando uniformes falsos da Draco - Reprodução/Rede Social

Criminosos foram flagrados usando uniformes falsos da DracoReprodução/Rede Social

Publicado 16/07/2026 08:14

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (16), uma operação contra integrantes de uma milícia que atua em Campo Grande, na Zona Oeste. Os agentes tinham como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra Leonardo Torres Gomes, conhecido como Léo Piloto, e Lorran Vasconcelos Martins, investigados por integrar a organização criminosa. No entanto, ninguém foi preso e nenhum material foi apreendido durante a ação.



As investigações tiveram origem após a circulação, no último fim de semana, de imagens que mostravam homens armados utilizando uniformes com identificação falsa da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). Os vídeos foram gravados por câmeras de segurança de moradores no último dia 4.

Miliciano Léo Piloto e seus comparsas, que trabalham para o DG de Campo Grande, estão apavorando moradores do bairro Canta Galo, atrás do Park Shopping, no dia em que os traficantes do CV deram um baque na região.



Léo é cria da Catingueira, no Magarça.



https://t.co/et8fxYFvVe pic.twitter.com/ij3oVmhHLs — MILÍCIA NEWS RJ (@milicianews) July 11, 2026

De acordo com a especializada, os alvos já eram investigados por participação em milícias. Um deles, o Léo Piloto, havia sido preso em flagrante pela própria Draco, em 2025, pelo crime de constituição de milícia privada, mas posteriormente foi colocado em liberdade. Já Lorran acabou detido, também em flagrante, pelo mesmo crime em 2024 e encontra-se foragido da Justiça desde o início deste ano. De acordo com a especializada, os alvos já eram investigados por participação em milícias. Um deles, o Léo Piloto, havia sido preso em flagrante pela própria Draco, em 2025, pelo crime de constituição de milícia privada, mas posteriormente foi colocado em liberdade. Já Lorran acabou detido, também em flagrante, pelo mesmo crime em 2024 e encontra-se foragido da Justiça desde o início deste ano.