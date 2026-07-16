Criminosos foram flagrados usando uniformes falsos da DracoReprodução/Rede Social

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Ana Fernanda Freire
Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (16), uma operação contra integrantes de uma milícia que atua em Campo Grande, na Zona Oeste. Os agentes tinham como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra Leonardo Torres Gomes, conhecido como Léo Piloto, e Lorran Vasconcelos Martins, investigados por integrar a organização criminosa. No entanto, ninguém foi preso e nenhum material foi apreendido durante a ação.

As investigações tiveram origem após a circulação, no último fim de semana, de imagens que mostravam homens armados utilizando uniformes com identificação falsa da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). Os vídeos foram gravados por câmeras de segurança de moradores no último dia 4.

De acordo com a especializada, os alvos já eram investigados por participação em milícias. Um deles, o Léo Piloto, havia sido preso em flagrante pela própria Draco, em 2025, pelo crime de constituição de milícia privada, mas posteriormente foi colocado em liberdade. Já Lorran acabou detido, também em flagrante, pelo mesmo crime em 2024 e encontra-se foragido da Justiça desde o início deste ano.
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Leonardo Torres Gomes, o Léo Piloto, já foi preso por envolvimento com a milícia - Divulgação
Leonardo Torres Gomes, o Léo Piloto, já foi preso por envolvimento com a milícia - Divulgação
Lorran Vasconcelos Martins é investigado por envolvimento com a milícia - Divulgação
Lorran Vasconcelos Martins é investigado por envolvimento com a milícia - Divulgação
Equipes da Draco cumprem mandados de busca e apreensão em Campo Grande - Reprodução/PCERJ
Equipes da Draco cumprem mandados de busca e apreensão em Campo Grande - Reprodução/PCERJ

A operação tinha como objetivo cumprir as ordens judiciais, apreender elementos que reforcem as investigações e identificar outros integrantes da organização criminosa, mas as medidas não foram localizadas ou cumpridas com sucesso.