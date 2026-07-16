Agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do investigadoReprodução/PF
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Theodoro Linhares, conhecido como Bicudo, também é investigado por atuar como mandante do sequestro e da tortura de sua ex-companheira
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