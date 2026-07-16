Agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do investigado - Reprodução/PF

Agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do investigadoReprodução/PF

Publicado 16/07/2026 10:22 | Atualizado 16/07/2026 10:41

Rio – Um morador de Oswaldo Cruz, na Zona Norte, foi alvo da operação Safe App, da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (16). Ele é suspeito de armazenar e compartilhar arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil na internet.

De acordo com a PF, agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber) estiveram na residência do homem para cumprir um mandado de busca e apreensão, expedido pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. No imóvel, localizaram dois celulares, que serão submetidos a uma perícia técnica criminal. O objetivo é reunir provas que levem ao aprofundamento das investigações e à identificação de eventuais outros envolvidos.

A apuração da PF sobre o caso teve início após a Procuradoria da República de São Paulo (PR/SP) constatar o compartilhamento dos arquivos ilícitos em um aplicativo de mensagens. A partir de tais indícios, identificou-se que o investigado se encontrava no Rio.

O homem poderá responder pela prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.

A PF destaca que, embora o termo “pornografia” ainda esteja presente no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a comunidade internacional adota as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual de crianças e adolescentes”, pois definem mais precisamente a gravidade desses crimes.